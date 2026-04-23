DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in adidas-Aktien gewesen.

adidas-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,333 adidas-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.04.2026 1 321,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 141,55 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,10 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 25,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at