DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die adidas-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 117,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,853 adidas-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (173,10 EUR), wäre die Investition nun 147,70 EUR wert. Damit wäre die Investition 47,70 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 31,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at