adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Investition
|
14.05.2026 10:03:37
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das adidas-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 288,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,466 adidas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 499,05 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 13.05.2026 auf 144,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -50,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 25,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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