adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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adidas-Investition 14.05.2026 10:03:37

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren adidas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das adidas-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 288,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,466 adidas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 499,05 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 13.05.2026 auf 144,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -50,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 25,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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