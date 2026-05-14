DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das adidas-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 288,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,466 adidas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 499,05 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 13.05.2026 auf 144,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -50,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 25,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at