DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der adidas-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die adidas-Aktie bei 278,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,360 adidas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 152,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,16 Prozent.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 27,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at