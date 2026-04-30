adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
adidas-Anlage 30.04.2026 10:03:37

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden adidas-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 201,70 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,579 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 149,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 402,08 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 25,98 Prozent.

Insgesamt war adidas zuletzt 24,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
30.04.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 adidas Buy UBS AG
30.04.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.26 adidas Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 147,80 -0,44% adidas

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:36 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen