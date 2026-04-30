DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden adidas-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 201,70 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,579 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 149,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 402,08 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 25,98 Prozent.

Insgesamt war adidas zuletzt 24,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at