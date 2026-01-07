Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitable Airbus SE-Investition?
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Airbus SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Airbus SE-Papiers betrug an diesem Tag 60,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE-Aktie investiert, befänden sich nun 166,556 Airbus SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 209,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 876,75 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 34 876,75 EUR entspricht einer Performance von +248,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 164,19 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Airbus SE-Papiers lag damals bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SE
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|215,25
|2,62%