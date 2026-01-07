Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Profitable Airbus SE-Investition? 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE-Aktie gebracht.

Die Airbus SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Airbus SE-Papiers betrug an diesem Tag 60,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE-Aktie investiert, befänden sich nun 166,556 Airbus SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 209,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 876,75 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 34 876,75 EUR entspricht einer Performance von +248,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 164,19 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Airbus SE-Papiers lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Airbus

Analysen zu Airbus SE

06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

