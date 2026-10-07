Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Airbus SE-Anlage im Blick 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Airbus SE-Aktie betrug an diesem Tag 114,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 87,566 Airbus SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 188,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 462,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,62 Prozent gesteigert.

Airbus SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 149,65 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Airbus

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29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
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