Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Airbus SE-Anlage unter der Lupe 29.04.2026 10:03:44

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Airbus SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Airbus SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Airbus SE-Aktie bei 54,61 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,831 Airbus SE-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 304,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 166,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 204,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 130,33 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Airbus

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