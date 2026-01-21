Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rentable Airbus SE-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Airbus SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118,92 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,409 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 207,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 748,65 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 74,87 Prozent vermehrt.
Der Airbus SE-Wert an der Börse wurde auf 166,09 Mrd. Euro beziffert. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Die Airbus SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SE
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
