DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Airbus SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118,92 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,409 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 207,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 748,65 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 74,87 Prozent vermehrt.

Der Airbus SE-Wert an der Börse wurde auf 166,09 Mrd. Euro beziffert. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Die Airbus SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at