Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Lohnender Airbus SE-Einstieg? 08.04.2026 10:03:55

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Airbus SE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,713 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 162,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent vermehrt.

Airbus SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 130,00 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Airbus SE-Papiere fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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