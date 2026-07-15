Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lohnende Airbus SE-Anlage?
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airbus SE-Papier an diesem Tag 110,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,580 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 748,19 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE-Aktie am 14.07.2026 auf 195,94 EUR belief. Mit einer Performance von +77,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 153,73 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs der Airbus SE-Aktie lag damals bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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