Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rentable Airbus SE-Anlage?
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24.06.2026 10:03:49
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.06.2016 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 191,902 Airbus SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 086,93 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 23.06.2026 auf 193,26 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 270,87 Prozent.
Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,20 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie ging am 10.07.2000 an die Börse PAR. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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