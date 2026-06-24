Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Rentable Airbus SE-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Airbus SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.06.2016 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 191,902 Airbus SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 086,93 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 23.06.2026 auf 193,26 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 270,87 Prozent.

Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,20 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie ging am 10.07.2000 an die Börse PAR. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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