Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Performance unter der Lupe 05.08.2026 10:03:52

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.08.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 130,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investierten, hätten nun 76,453 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Airbus SE-Aktien wären am 04.08.2026 16 368,50 EUR wert, da der Schlussstand 214,10 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 63,69 Prozent.

Insgesamt war Airbus SE zuletzt 164,63 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Airbus SE-Papiere fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Zum Börsendebüt des Airbus SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Airbus

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