Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Airbus SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 134,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Airbus SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,743 Airbus SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 193,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,80 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Airbus SE eine Marktkapitalisierung von 154,45 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at