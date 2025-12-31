Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lukrative Airbus SE-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89,78 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,383 Airbus SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 198,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 158,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 121,59 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 154,72 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)