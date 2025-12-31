Airbus Aktie

Lukrative Airbus SE-Investition? 31.12.2025 10:04:40

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89,78 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,383 Airbus SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 198,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 158,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 121,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 154,72 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

