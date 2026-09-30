Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitables Airbus SE-Investment?
|
30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 30.09.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 126,98 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,875 Airbus SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airbus SE-Papiers auf 190,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 500,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,01 Prozent gesteigert.
Airbus SE war somit zuletzt am Markt 152,83 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR statt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
30.09.26
|Euronext-Handel CAC 40 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,00
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.