DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 126,98 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,875 Airbus SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airbus SE-Papiers auf 190,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 500,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,01 Prozent gesteigert.

Airbus SE war somit zuletzt am Markt 152,83 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR statt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at