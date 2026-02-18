DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Airbus SE-Anteile bei 125,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 79,580 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (196,50 EUR), wäre die Investition nun 15 637,43 EUR wert. Mit einer Performance von +56,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airbus SE war somit zuletzt am Markt 155,67 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbus SE-Aktie auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at