Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Airbus SE-Investition? 28.01.2026 10:04:00

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Airbus SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 85,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,440 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 417,50 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 27.01.2026 auf 199,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,17 Prozent angezogen.

Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,04 -0,77% Airbus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen