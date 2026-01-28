DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Airbus SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 85,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,440 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 417,50 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 27.01.2026 auf 199,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,17 Prozent angezogen.

Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at