Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lohnende Airbus SE-Investition?
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 85,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,440 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 417,50 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 27.01.2026 auf 199,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,17 Prozent angezogen.
Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,04
|-0,77%
