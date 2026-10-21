DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Airbus SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 207,35 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,823 Airbus SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 933,59 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 20.10.2026 auf 193,58 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,64 Prozent vermindert.

Am Markt war Airbus SE jüngst 153,82 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbus SE-Aktie auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at