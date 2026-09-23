Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Investition
|
23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel wäre eine Airbus SE-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert
Am 23.09.2025 wurden Airbus SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airbus SE-Papier an diesem Tag 194,26 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Airbus SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,515 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 100,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 194,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,18 Prozent.
Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 154,16 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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