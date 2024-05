DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Airbus SE (ex EADS)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99,57 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 100,432 Airbus SE (ex EADS)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 938,54 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 14.05.2024 auf 158,70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 59,39 Prozent vermehrt.

Alle Airbus SE (ex EADS)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE (ex EADS)-Anteilsschein bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at