Allianz Aktie

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Profitable Allianz-Investition? 13.03.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Allianz von vor einem Jahr rentiert?

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Allianz von vor einem Jahr rentiert?

Vor Jahren in Allianz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Allianz-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 348,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,287 Allianz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,60 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 12.03.2026 auf 350,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,60 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 133,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

