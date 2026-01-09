Allianz Aktie
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Allianz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allianz-Aktie bei 151,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,659 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (390,20 EUR), wäre das Investment nun 257,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157,05 Prozent.
Der Börsenwert von Allianz belief sich jüngst auf 146,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
