Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Hochrechnung 27.03.2026 10:05:09

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Allianz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Allianz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Allianz-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 213,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,893 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 350,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 454,87 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 454,87 EUR entspricht einer Performance von +64,55 Prozent.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 133,43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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