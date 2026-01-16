Allianz Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Allianz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 303,60 EUR wert. Bei einem Allianz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,294 Allianz-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Allianz-Aktien wären am 15.01.2026 1 258,56 EUR wert, da der Schlussstand 382,10 EUR betrug. Mit einer Performance von +25,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 144,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

