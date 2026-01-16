DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Allianz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 303,60 EUR wert. Bei einem Allianz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,294 Allianz-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Allianz-Aktien wären am 15.01.2026 1 258,56 EUR wert, da der Schlussstand 382,10 EUR betrug. Mit einer Performance von +25,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 144,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at