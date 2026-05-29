DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Allianz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 146,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 68,143 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Allianz-Anteile wären am 28.05.2026 25 955,71 EUR wert, da der Schlussstand 380,90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159,56 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Allianz zuletzt 148,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at