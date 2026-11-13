Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Lukratives Allianz-Investment? 13.11.2026 10:03:46

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.

Am 13.11.2016 wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 150,80 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 66,313 Allianz-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 31 326,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 472,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,26 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Allianz einen Börsenwert von 173,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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