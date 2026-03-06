Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
06.03.2026 10:03:46
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren
Allianz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 141,15 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 70,847 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 25 023,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 353,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,23 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 136,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
