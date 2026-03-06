Allianz Aktie

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Lohnender Allianz-Einstieg? 06.03.2026 10:03:46

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Allianz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 141,15 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 70,847 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 25 023,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 353,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 136,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

05.03.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz

Allianz 349,90 -1,05%

