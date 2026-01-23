DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Allianz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 220,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 45,434 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Allianz-Anteile wären am 22.01.2026 16 810,54 EUR wert, da der Schlussstand 370,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,11 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Allianz zuletzt 139,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at