Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Allianz-Investition im Blick 15.05.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.05.2023 wurden Allianz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 210,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,475 Allianz-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (380,30 EUR), wäre das Investment nun 180,62 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 141,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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