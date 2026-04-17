Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Profitabler Allianz-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren
Das Allianz-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allianz-Anteile bei 216,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,189 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 824,48 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 16.04.2026 auf 385,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,24 Prozent angezogen.
Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 146,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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