DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Allianz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Allianz-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allianz-Anteile bei 216,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,189 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 824,48 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 16.04.2026 auf 385,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,24 Prozent angezogen.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 146,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at