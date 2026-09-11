DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.

Am 11.09.2021 wurde das Allianz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 193,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51,744 Allianz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 741,38 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 10.09.2026 auf 439,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,41 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 166,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at