Langfristige Investition 31.10.2025 10:04:19

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Allianz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Allianz-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 182,20 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,549 Allianz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 195,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 356,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,44 Prozent gesteigert.

Allianz war somit zuletzt am Markt 137,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

