Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Performance
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31.07.2026 10:03:59
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
Am 31.07.2025 wurde die Allianz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 347,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 28,802 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allianz-Papiers auf 431,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 428,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 162,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
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