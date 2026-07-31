Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Allianz-Performance 31.07.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.

Am 31.07.2025 wurde die Allianz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 347,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 28,802 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allianz-Papiers auf 431,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 428,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 162,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

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