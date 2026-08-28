Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Lukrative Allianz-Anlage? 28.08.2026 10:03:39

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Allianz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Allianz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 361,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,277 Allianz-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,12 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 27.08.2026 auf 445,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,12 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Allianz betrug jüngst 171,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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