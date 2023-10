DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Allianz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 123,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Allianz-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,110 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2023 auf 221,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 794,40 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 794,40 EUR entspricht einer Performance von +79,44 Prozent.

Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at