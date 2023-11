DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.11.2013 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Allianz-Papier 128,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Allianz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78,034 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2023 auf 226,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 647,29 EUR wert. Mit einer Performance von +76,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at