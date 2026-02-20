DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.

Allianz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Allianz-Anteile an diesem Tag 218,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,458 Allianz-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 373,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,01 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 171,01 EUR entspricht einer Performance von +71,01 Prozent.

Allianz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 141,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at