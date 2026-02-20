Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Investition im Blick
|
20.02.2026 10:04:15
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient
Allianz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Allianz-Anteile an diesem Tag 218,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,458 Allianz-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 373,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,01 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 171,01 EUR entspricht einer Performance von +71,01 Prozent.
Allianz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 141,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
|
20.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
19.02.26
|Allianz-Aktie vor Zahlen: Kommt der nächste Kurstreiber? (finanzen.at)
|
19.02.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro (dpa-AFX)
|
16.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro (dpa-AFX)