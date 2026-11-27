Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Langfristige Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Allianz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 230,50 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 4,338 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 993,06 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 26.11.2026 auf 459,40 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 993,06 EUR entspricht einer Performance von +99,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 169,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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