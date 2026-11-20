So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allianz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 362,70 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Allianz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,276 Allianz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Allianz-Papiers auf 457,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,14 EUR wert. Mit einer Performance von +26,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Allianz belief sich jüngst auf 172,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at