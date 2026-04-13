BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Lohnender BASF-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der BASF-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48,81 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BASF-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,897 BASF-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 207,87 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 10.04.2026 auf 54,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BASF eine Börsenbewertung in Höhe von 48,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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