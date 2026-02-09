BASF Aktie

Langfristige Performance 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BASF eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BASF-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,52 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 210,438 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 48,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 138,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,39 Prozent.

BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BASF

