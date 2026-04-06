BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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BASF-Investment im Blick 06.04.2026 10:03:47

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der BASF-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,51 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hat, hat nun 24,093 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BASF-Anteile wären am 02.04.2026 1 227,32 EUR wert, da der Schlussstand 50,94 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 45,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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