BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investment im Blick
|
06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der BASF-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,51 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hat, hat nun 24,093 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BASF-Anteile wären am 02.04.2026 1 227,32 EUR wert, da der Schlussstand 50,94 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 45,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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