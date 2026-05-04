BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Performance im Blick
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04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr eingefahren
Am 04.05.2025 wurde die BASF-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,39 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 225,276 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (54,74 EUR), wäre das Investment nun 12 331,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,32 Prozent gesteigert.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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