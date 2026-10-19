BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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BASF-Investmentbeispiel 19.10.2026 10:04:18

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BASF gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem BASF-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 43,50 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 229,885 BASF-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 53,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 236,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,37 Prozent vermehrt.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 45,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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