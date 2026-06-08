BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investition
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08.06.2026 10:04:23
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BASF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,87 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 21,336 BASF-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 50,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 087,69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,77 Prozent zugenommen.
BASF wurde am Markt mit 45,15 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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