Vor Jahren in BASF eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

BASF-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BASF-Papier an diesem Tag 43,81 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 22,826 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 49,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,67 Prozent vermehrt.

Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at