BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Hochrechnung
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23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen
BASF-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BASF-Papier an diesem Tag 43,81 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 22,826 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 49,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,67 Prozent vermehrt.
Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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