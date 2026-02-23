DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,32 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hat, hat nun 14,637 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 48,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 715,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,44 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BASF belief sich zuletzt auf 43,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at