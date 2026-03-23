BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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BASF-Performance 23.03.2026 10:04:34

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen BASF-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BASF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,01 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 144,907 BASF-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BASF-Papiers auf 46,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 665,70 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BASF eine Börsenbewertung in Höhe von 40,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF

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