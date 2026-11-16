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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Rentable BASF-Investition? 16.11.2026 10:03:29

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BASF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BASF-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,47 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 2,300 BASF-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,84 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 13.11.2026 auf 54,27 EUR belief. Damit wäre die Investition 24,84 Prozent mehr wert.

BASF war somit zuletzt am Markt 46,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF

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